РУС. | УКР.

вторник, 26 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

20:59
На границе с Украиной поймали "православного" наемника Путина: видео
20:25
Зайцева готовит атаку: новые детали дела о смертельном ДТП в Харькове
20:00
Известный в прошлом футболист "Шахтера" экстренно госпитализирован
19:53
В России приняли странное решение по Украине из-за собственного фейка
19:44
Коллективный суицид: украинцев предостерегли от голосования за Зеленского
19:35
Громкий скандал в России: арестован экс-министр из команды Медведева
19:23
Перехватить часть электората Зеленского: названа главная выгода для Бойко от визита в Москву накануне выборов
19:08
Ryanair анонсировал полеты еще в один город Украины
19:02
Боевики заявили о смертельной перестрелке с ВСУ: первые подробности
19:00
Суд вынес суровый приговор нападавшему на экс-первую ракетку мира
18:36
Оккупанты в Крыму задержали журналиста, заявившего о фашистах в России
18:35
​В США приняли жесткое решение по газопроводу Путина в обход Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На границе с Украиной поймали "православного" наемника Путина: видео

вторник, 26 марта 2019, 20:59

Во вторник, 26 марта, на границе с аннексированным Крымом украинские пограничники задержали российского наемника из незаконного вооруженного формирования - батальона "Русской православной армии".

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что боевик с позывным "Домовой", участвовавший в боевых действиях на Донбассе, прибыл в пункт пропуска "Чонгар" с территории аннексированного Крыма. Сам он родом из Кировоградской области, но проживал в Крыму.

В пресс-службе отмечают, что, по словам задержанного, до 2014 года он вместе с семьей проживал на территории России, откуда возвращался в Украину через уже закрытый пункт пропуска "Успенка".

"Во время одного из таких пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в "армии" так называемой "ДНР". После распределения попал в батальон "Русской православной армии", где ему дали позывной "Домовой". Во время одного из увольнений поехал к семье", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик ЛНР "уехал" из оккупированного Крыма в "бригаду 200".

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийство матерями своих детей: психолог объяснила, почему женщины становятся монстрами

Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта

Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами

Чтобы сегодня быть модной, достаточно надеть рубашку мужа - Анна Бублик

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: