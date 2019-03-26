На границе с Украиной поймали "православного" наемника Путина: видео

Во вторник, 26 марта, на границе с аннексированным Крымом украинские пограничники задержали российского наемника из незаконного вооруженного формирования - батальона "Русской православной армии".

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что боевик с позывным "Домовой", участвовавший в боевых действиях на Донбассе, прибыл в пункт пропуска "Чонгар" с территории аннексированного Крыма. Сам он родом из Кировоградской области, но проживал в Крыму.

В пресс-службе отмечают, что, по словам задержанного, до 2014 года он вместе с семьей проживал на территории России, откуда возвращался в Украину через уже закрытый пункт пропуска "Успенка".

"Во время одного из таких пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в "армии" так называемой "ДНР". После распределения попал в батальон "Русской православной армии", где ему дали позывной "Домовой". Во время одного из увольнений поехал к семье", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик ЛНР "уехал" из оккупированного Крыма в "бригаду 200".