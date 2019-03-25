Боевик ЛНР "уехал" из оккупированного Крыма в "бригаду 200": фото

Стало известно о смерти в аннексированном Россией Крыму боевика, воевавшего на Донбассе.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook, опубликовав фото ликвидированного боевика.

"#200_бригада 09.03.19 пополнилась очередным бойцом. Андреев Александр из Антрацита. ДТП в Крыму", - подписал снимки он.

Известно, что боевику было 34 года. Судя по фото, опубликованным в соцсети, на данный момент есть серьезные проблемы с транспортировкой тела боевика из Крыма в Антрацит.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото 36-летней женщины-боевика, ликвидированной на Донбассе. Она была санинструктором. Ее ликвидировали под Горловкой 1 марта.

Также в сети раскрыли подставу с ликвидацией девушки-боевика на Донбассе.