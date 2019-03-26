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Путинский генерал сделал заявление о "пополнении" у Керченского моста

вторник, 26 марта 2019, 11:33

В Росгвардии создали специальную морскую бригаду в оккупированной Керчи, которая предназначена для охраны Крымского моста.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил генерал российской армии Виктор Золотов.

По его словам, подразделение располагает большим арсеналом средств, которые "готовы предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории".

Напомним, что в России признали, что Крымский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму – стоимость продуктов на оккупированном полуострове продолжает расти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что конструкция железнодорожной части моста через Керченский пролив является очень неустойчивой, и может вскоре завалиться.

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