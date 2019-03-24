​Бесполезен: в России впали в уныние из-за Крымского моста

В России признали, что Крымский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму – стоимость продуктов на оккупированном полуострове продолжает расти.

Это подтвердил доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов, передает "Дни.ру".

Эксперт фактически признает, что открытие автотрассы по Крымскому мосту проблему решить не смогло.

По данным Крымстата, за год продукты на полуострове подорожали на 8,8%. Больше всех выросли цены на сахар (28%), яйца (21%), а также мясо и птицу (15%).

При этом самый значительный рост цен был отмечен как раз в июне – спустя месяц после открытия Крымского моста. Другой скачок зафиксирован спустя полгода после запуска Крымского моста – в январе текущего года.

Теперь эксперты надеются, что стабилизировать цены в Крыму поможет открытие железнодорожной части Крымского моста.

Как сообщал "Апостроф", конструкция железнодорожной части моста через Керченский пролив является очень неустойчивой, и может вскоре завалиться.