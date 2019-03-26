В сети показали страшный рассвет "русского мира" в Иловайске: фото

Временно оккупированный боевиками Иловайск выглядит удручающе.

Соответствующие фото, опубликованные блогером под ником Necro Mancer, служат тому ярким подтверждением.

На фото можно увидеть железнодорожные вагоны, которые от неиспользования и отсутствия эксплуатации превратились в дырявое железо.

В сети тут же стали комментировать кадры.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились неизвестные ранее фото и видео с места обстрела колонны ВСУ в Иловайске. Также известно, что в боях за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года погибли более 200 российских военнослужащих.

Помимо этого, в оккупированном Иловайске прогремел взрыв. Также, в четверг, 28 июня, утром неизвестные подорвали стелу у въезда в Иловайск Донецкой области на пути следования "гуманитарных конвоев" из Российской Федерации на Донбасс.