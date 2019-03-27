Добронравов отреагировал на решение Украины по "Сватам"

Актер Федор Добронравов готов сняться в продолжении сериала "Сваты", запрет на ретрансляцию которого аннулировали в Украине, в случае, если это поможет разрешению конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в комментарии изданию Йод.

"Суд отменил запрет? Я не знал, мне пока никто не звонил. Что могу сказать? Я рад, хотя, честно говоря, не понимаю, почему мне до этого запрещали. Если "Сваты" станут хотя бы маленькой каплей того, что послужит примирению наших народов, то я буду счастлив. Но пока у меня нет никакой конкретной информации: будут ли съемки, как и когда", - сказал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на видео 2014 года актер Федор Добронравов заявил о своей поддержке оккупации Крыма.