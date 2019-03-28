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​Клоны Порошенко и Тимошенко в сериале Зеленского разозлили сеть

четверг, 28 марта 2019, 22:05

В сети поднялась волна возмущения из-за слишком откровенные аналогии с кандидатами в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в сериале "Слуга народа".

Об этом написал заместитель главного редактора издания theБабель Евгений Спирин в Facebook.

"У нас был веселый день в редакции, пришлось посмотреть две серии нового сезона "Слуги народу" и ̶с̶о̶й̶т̶и̶ ̶с̶ ̶у̶м̶а̶. Если раньше прямые аналогии с настоящими политиками провести можно было, то теперь они прям настоящие совсем", - написал журналист.

Как он отметил, например президент Суриков — это Порошенко.

"Суриков владеет корпорацией молочки, у него непереносимость лактозы (как у Пороха диабет), третий канал, отдых на мальдивах и слепой траст. Предлагает олигарху Маматову (Ахметову) схему Амстердам+. И даже жесты такие же, ну вот полюбуйтесь на видео", - написал Спирин.

Также по словам журналиста, фильме присутствует слишком откровенная аналогия с Юлией Тимошенко.

"А есть еще Жанна Борисенко, которая на самом деле Тимошенко. Она популистка, обещает все снизить в 4 раза, думает о прическах и говорит "любі українці". Пилит бабло с Маматовым, и с другими олигархами. В конце печатает кучу денег, ввергает страну в гиперинфляцию, а страна разваливается на десятки республик. Это как бы говорит зрителю: "вот что будет, коль проголосуешь не за ̶Г̶о̶л̶о̶б̶о̶р̶о̶д̶ь̶к̶о̶ Зеленского", - написал Спирин.

Как сообщал "Апостроф", в новой серии сериала "Слуга народа" кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский фактически растоптал память погибших во время Революции достоинства украинских патриотов.

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