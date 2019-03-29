Появились фото тестовых образцов новой формы ВСУ

В сети появились фото тестовых образцов новой формы для Вооруженных сил Украины.

Снимки опубликовал на своей странице в Facebook советник министра обороны Юрий Бирюков.

"Это пока тестовые образцы. Да, это пока первые пробы и прикидки. Цена пока "кусается", а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки. Но... Но я вот помню, что в 2015 году мы впервые щупали берцы с мембраной, тогда еще не Gore Tex. А потом мы мечтали о том, что когда-то и в ВСУ у всех будут берцы, с новыми и современными технологиями. И... вот уже третий год мы в таких и ходим. Что характерно, далеко не все армии стран НАТО на эти технологии уже перешли всем составом", - написал он.

"Шикарно! Хочу! И ещё хочу спец форму для боевых медиков. Очень надо", "Как по мне цвет нужно поменять - адаптировать "варан" ВСУ", "Гортекс классная тема, в этом году имел возможность с ней познакомиться. Знакоый подогнал в подарок ботинки нац гвардии. На гор тексе, зимние. Классные ботинки! Жаль в свободной продаже их нет", - пишут комментаторы.

Ранее форма ВСУ была представлена министерством обороны осенью 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года в украинской армии представили новый маскировочный костюм для снайперов.