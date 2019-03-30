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"День тишины": в полиции рассказали о нарушениях

суббота, 30 марта 2019, 20:35

В "день тишины" перед выборами президента Украины в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, половина из них касается незаконной агитации.

"В ЦИК охарактеризовали избирательную кампанию одним словом - 79 фактов связаны с незаконной агитацией, 8 – с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других", - сказал он.

Всего с начала избирательной кампании Национальная полиция зарегистрировала 4 891 обращение по поводу выборов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что если на президентских выборах избиратель, пришедший на участок, не обнаружил свою фамилию в списках, то его ожидает серьезное разочарование.

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Раздел: Общество Тема: Выборы
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