"День тишины": в полиции рассказали о нарушениях

В "день тишины" перед выборами президента Украины в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, половина из них касается незаконной агитации.

"В ЦИК охарактеризовали избирательную кампанию одним словом - 79 фактов связаны с незаконной агитацией, 8 – с подкупом избирателей, два факта - хулиганство, один - угроза физической расправой и 69 других", - сказал он.

Всего с начала избирательной кампании Национальная полиция зарегистрировала 4 891 обращение по поводу выборов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что если на президентских выборах избиратель, пришедший на участок, не обнаружил свою фамилию в списках, то его ожидает серьезное разочарование.