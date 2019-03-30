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Что делать, если на участке вас нет в списке избирателей: важный совет

суббота, 30 марта 2019, 15:59

Если на президентских выборах избиратель, пришедший на участок, не обнаружил свою фамилию в списках, то его ожидает серьезное разочарование.

Согласно законодательству, проголосовать на этих выборах такой избиратель уже не сможет, однако у него есть шанс сделать это на следующих.

"Если в день голосования человек не нашел себя в списке избирателей, то он уже не сможет восстановиться. Именно поэтому было много рекомендаций проверить заранее наличие своих данных в Государственном реестре избирателей", - рассказывает "Апострофу" глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Если же человек заранее самостоятельно проверил правильность информации, или же избиратель получил документ о внесении себя в реестр, то вряд ли информация исчезнет 31 марта.

"Но если такое произошло, избирателю перед вторым туром нужно прийти в отделение Госреестра и убедиться в наличии себя в списке", - говорит Кошель.

Довольно часто случаются технические ошибки в инициалах избирателя. Тогда комиссия принимает решение на основании места регистрации допустить гражданина к голосованию.

Подробнее о правила поведения на выборах читайте в материале "Апострофа": Выборы президента-2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке.

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