Гражданина Грузии по кличке "Валера Кутаисский" выдворили из Украины с запретом на въезд в страну на 5 лет.

Об этом информирует столичная полиция.

"40-летний "вор в законе" прибыл на территорию Украины из Российской Федерации, но вне пункта государственной границы - вероятно, со стороны оккупированной территории с поддельными документами, после чего направился в Харьков", - сообщили в полиции.

Как заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, вор был коронован в 2002 году в Москве.

"В Украине "Валера Кутаисский" намеревался дестабилизировать ситуацию в регионах. Также в его планы входило установить и расширять свое влияние на криминальные процессы, а именно сплачивать и контролировать деятельность "барсеточников". Кроме того, "вор в законе" собирался заниматься организацией, проведением и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния", - сообщил Крищенкко.

Ранее "Апостроф" сообщил, что российский президент Владимир Путин, в отличии от правителей СССР, более авторитарный лидер, который некоторые серьезные внешнеполитические решения принимает единолично.