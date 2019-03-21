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​В России назвали ключевое отличие Путина от правителей СССР

четверг, 21 марта 2019, 09:49

Российский президент Владимир Путин, в отличии от правителей СССР, более авторитарный лидер, который некоторые серьезные внешнеполитические решения принимает единолично.

Такое мнение в интервью "Фактам" выразил социолог, исследователь в области электронной демократии, а также крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман.

"Путин, по моему мнению, играет роль такого пахана, вора в законе, который разводит и судит, распределяет ресурсы, расставляет других, более мелких, воров в ряд и говорит: тебе то-то, тебе сё, тебе "Газпром", тебе "Роснефть", тебя выгоняем, ты плохой, крысятничаешь, у своих воруешь, ты сядешь в тюрьму или уйдешь из нашего воровского круга. И он очень важен в этом смысле, потому что вокруг него сброд людей, группировок, которые друг друга ненавидят, мелких воров, которые… как Промокашка из "Место встречи изменить нельзя". Которые знают, что ничего из себя не представляют, и готовы в любой момент друг на друга броситься и перегрызть друг другу глотки. Но существует вор в законе — Путин. Он как бы над этой воровской схваткой стоит и контролирует ситуацию, разбирает их конфликты и выносит свои вердикты", - подчеркнул эксперт.

И, по словам Эйдмана, если его убрать из этой системы - начнется война всех против всех.

"Поэтому они все очень заинтересованы в том, чтобы он существовал. Они боятся: если не будет Путина, конкуренты набросятся и сожрут. Это относится и к старому ельцинскому олигархату, то есть к таким людям, как Абрамович, Аликперов, Авен и так далее. И касается нового путинского олигархата — Сечина, Миллера, Чемезова и прочих. Также это относится к политическим фигурам. Все они заинтересованы в Путине как воровском верховном арбитре", - убежден эксперт.

Путин — авторитарный правитель, считает Эйдман, который нередко сам принимает серьезные внешнеполитические решения.

"Более того, я считаю, что он наиболее авторитарный из российских правителей со времен Сталина. Вот вы называли Брежнева, Андропова, Горбачева… Все-таки при них существовала определенная "олигархия", олигархия политбюро. Все вопросы решались на политбюро. Такие, например, как ввод войск в Афганистан", - добавил эксперт.

К тому же, по его словам, Путин единолично принимал решение по захвату Крыма.

"Другое дело — захват и аннексия Крыма. Как признавал сам Путин и как подчеркивает российская пропаганда, он принимал решение по этому вопросу единолично. Ему не нужна была поддержка никакого политбюро. То есть он более авторитарный правитель, чем тот же Брежнев. Нынешняя власть — это не олигархия политбюро, это автократия так называемого президента. Или, как его величает Сурков, верховного правителя. Или, как его другие пропагандисты называют, национального лидера, что напоминает, кстати, фашистскую систему", - подытожил Эйдман.

Как сообщал "Апостроф", известный российский журналист Андрей Мальгин подловил президента России Владимира Путина на интересной оговорке, которая касается оккупированного Крыма.

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