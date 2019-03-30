РУС. | УКР.

суббота, 30 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 марта

22:45
Под Ровно расследуют внезапную смерть 6-месячного ребенка
22:40
ДТП с бойцами Нацгвардии в Одессе: в сети появилось видео первых минут после трагедии
22:13
Смертельное ДТП с бойцами Нацгвардии в Одессе: стали известны подробности трагедии
22:00
В Киеве прошло масштабное уличное ежегодное представление "Французская весна 2019"
21:19
В Украине указали на необычное поведение Кремля перед президентскими выборами
21:10
Гвоздик - Нгумбу: онлайн видео трансляция боя
21:10
Из-за теракта в Новой Зеландии Facebook ужесточит правила онлайн-трансляций
20:40
Гвоздик - Нгумбу: известный украинский боксер дал прогноз на чемпионский бой
20:36
Под Киевом поезд сбил молодого парня: фото жуткого ЧП
20:35
"День тишины": в полиции рассказали о нарушениях
20:06
Яценюк встретился в Киеве с женой Сенатора США
20:04
"Бавария" сенсационно оступилась в чемпионате Германии: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Ровно расследуют внезапную смерть 6-месячного ребенка

суббота, 30 марта 2019, 22:45

29 марта в Костополе Ровненской области умер 6-месячный младенец, которому сделали две прививки - против гепатита B и полиомиелита.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, ребенок скончался до приезда "скорой помощи".

"Сотрудники коммунального предприятия "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Ровенского областного совета провели вскрытие и установили предварительную причину смерти: внезапная смерть с признаками дыхательной недостаточности и отек мозга. Сейчас продолжаются лабораторные исследования с целью установления окончательной причины", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство, по которому предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что врачи, попавшие в скандал со смертью 8-летнего ребенка во время операции под Одессой, продолжают находится на рабочем месте и выполнять свои служебные обязанности.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходные

Глава WWFC Владимир Тесля о влиянии агентов ФСБ на украинские выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: