Под Ровно расследуют внезапную смерть 6-месячного ребенка

29 марта в Костополе Ровненской области умер 6-месячный младенец, которому сделали две прививки - против гепатита B и полиомиелита.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, ребенок скончался до приезда "скорой помощи".

"Сотрудники коммунального предприятия "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Ровенского областного совета провели вскрытие и установили предварительную причину смерти: внезапная смерть с признаками дыхательной недостаточности и отек мозга. Сейчас продолжаются лабораторные исследования с целью установления окончательной причины", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство, по которому предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что врачи, попавшие в скандал со смертью 8-летнего ребенка во время операции под Одессой, продолжают находится на рабочем месте и выполнять свои служебные обязанности.