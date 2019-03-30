Врачи продолжают работать: видео и новые детали скандальной смерти ребенка в больнице под Одессой

Врачи, попавшие в скандал со смертью 8-летнего ребенка во время операции под Одессой, продолжают находится на рабочем месте и выполнять свои служебные обязанности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

При этом, медики уверяют, что перед операцией сделали все необходимые анализы, которые показали, что противопоказаний для операции нет.

На данный момент в больнице проводят служебное расследование. При этом, лор-врач и анестезиолог, проводившие операцию, продолжают работать.

Родители погибшего мальчика во всем винят врачей.

"Подозреваю, что это передозировка. Вследствие этого остановилось сердце. С ним в палате тоже лежал мальчик. Ему сделали первую операцию, он вышел из анестезии через шесть часов", - рассказывает тетя мальчика Людмила Паламарчук.

По факту смерти ребенка местная полиция открыла уголовное производство. Точку в этой истории должны поставить результаты судмедэкспертизы.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе умер младенец после падения в ванну с кипятком.