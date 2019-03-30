СБУ нашла у "Народного героя Украины" переписку с российским агентом: фото задержания

Утром в субботу, 30 марта, сотрудники Службы безопасности Украины и спецподразделения Национальной полиции КОРД задержали находившегося в розыске гражданина Грузии Вано Надирадзе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что Надирадзе незаконно попал в Украину с территории Молдовы.

"Каким же было удивление правоохранителей, когда... у задержанного "патриота Украины" Надирадзе в телефоне оказалась переписка с неоднократно "спаленным" СБУ агентом российских спецслужб Николаем Дульским, в которой последний координирует с задержанным деятельность и живо обсуждает возможное развитие политической ситуации в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали видео с бывшими работниками Службы безопасности Украины, которые предали страну ради Российской Федерации.