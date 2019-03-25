Помним предателей: в СБУ показала всех сотрудников, продавшихся Путину

В сети показали видео с бывшими работниками Службы безопасности Украины, которые предали страну ради Российской Федерации.

Об этом сообщает начальник Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью в СБУ Гитлянская Елена на своей странице в Facebook.

Ролик разместили в сети к профессиональному празднику - Дню сотрудников Службы безопасности Украины, которые самоотверженно противостоят агрессии Российской Федерации. Его ежегодно отмечают 25 марта.

Также в этот день вспомнили и предателей Родины, которые в ответственное для Украины время предали военную присягу и перешли на сторону врага.

Как сообщал "Апостроф", согласно с данными росСМИ, якобы бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, рассказал на пресс-конференции в Москве, что после Евромайдана работал на российские спецслужбы.