Сети впечатлило видео с "дрессированными" чиновниками в России

В сети появился феерический клип на популярную песню Skibidi с московскими чиновниками, членами партии "Единая Россия.

Видео опубликовано 29 марта на YouTube.

"А говорят, что люди дрессировке не поддаются","На 26-й секунде мальчик в накидке единороса показывает что партия с народом делает?", "Даже бомжей басманного района за пузырь заставили плясать", "Там каждого первого нужно в цех к станку или во двор дворником. Клипы, *ля, они снимают, бездельники", "Лучше бы работали как надо", "Зачем они это? Это же отвратительно, я считаю. Деменция бля..ь какая то полная", "Идиотизм. Видно, что многих заставили просто. И повторю - это идиотизм", "И списали 2,5 млн на съемки клипа и просветительскую работу", "Помощь психолога мне нужна", - пишут комментаторы на одном из российских форумов.

Напомним, Skibidi - песня российской рэйв-группы Little Big. Песня выпущена 5 октября 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли рекламный ролик на песню Skibidi, снятый к 8 марта в оккупированном Луганске сотрудниками "Луганскгаза".