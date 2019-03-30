В Европе прошли учения Platinum Eagle-2019 с участием военных Украины и НАТО: фото

В Румынии завершились многонациональные учения с участием военнослужащих одного из батальонов морской пехоты ВМС ВС Украины.

Об этом сообщается на Facebook странице "Командование морской пехоты ВМС ВСУ".

Как сообщается, в течение десяти дней морпехи делились полученным боевым опытом с представителями армии США, Грузии, Румынии, Болгарии и Молдовы, перенимали опыт тактических действий в составе многонационального подразделения, "как всегда продемонстрировав качественный результат работы, что отметили руководители учений".

В марте состоялась только одна из частей данных многонациональных учений. До конца текущего года состоятся еще несколько частей, участие в которых примут другие подразделения морской пехоты, отмечают в командовании морской пехоты ВМС ВСУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Черниговской области прошли боевые учения подразделений артиллерии.