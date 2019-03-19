Боги войны: появились яркие фото учений ВСУ

В Черниговской области прошли боевые учения подразделений артиллерии.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в течение недели подразделения артиллерии оперативного командования "Север" выполняли огневые задачи и оттачивали мастерство во время тактических учений с боевой стрельбой.

В частности, военнослужащие отработали ведение огня с закрытых огневых позиций в условиях постоянной смены оперативной обстановки.

В ведомстве добавили, что учения военнослужащих проходили как днем, так и ночью в обстановке, которая максимально приближена к боевой с применением средств имитации огневой деятельности противника.

Также в министерстве опубликовали яркие фотографии с учений.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали видео учений Сил специального назначения Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.