Хлеб от "Укроборонпрома": сети впечатлило фото необычной находки в украинской выпечке

В Тернополе обнаружили хлеб с опасной "начинкой".

Фото необычного "сюрприза" опубликовала Alla Chongar в Facebook.

"Такой сегодня "подарок" в хлебе! Возвращаемся к домашней выпечке", - подписал снимки она.

На них можно увидеть разрезанный хлеб, из мякиша которого торчит болт.

В сети тут же стали комментировать увиденное, не скрывая эмоций и негодования. Хотя без ноток юмора даже в такой ситуации тоже не обошлось.

"Хлеб обогащенный железом!", "Запчастями занимаетесь в Укроборонпроме?", "Бонус", - комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Вышгороде Киевской области в одном из местных супермаркетов девушке продали чернослив с лезвием внутри.

Кроме того, покупательница львовского гипермаркета среди стручков фасоли, приобретенных в магазине, обнаружила голову мыши.