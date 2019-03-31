Пишите письма: в сети удивились "процветающему" зданию почты Крыма

В сети пользователей удивило состояние здания почты в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Пишите письма. Курортный Джанкой. Почта Крыма - фасад процветающий", - написала она и опубликовала фото.

На снимке видно, что здании почты практически разваливается. Дом очень старый с деревянными окнами и дверями. На стенах обвалилась штукатурка, за которой видны кирпичи.

В комментарии под постом также написали, что сделали фото отделения почты Крыма летом 2018 года.

"Если присмотреться, видно вывеску Ощада (Ощадбанк - ред.). Не снимают - ждут возвращения", - написали в сети и прикрепили снимок.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото футбольное поле в оккупированной Россией Ялте, которое спустя несколько лет после аннексии полуострова находится в удручающем состоянии.

Также в интернете появились несколько фотографий с оккупированного Крыма, показывающих обветшалость курортных городов.