РУС. | УКР.

воскресенье, 31 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

31 марта

04:32
Снаряд боевиков задел мост: в сети показали фото из "горячей точки" на Донбассе
04:30
Гвоздик - Нгумбу: онлайн видео трансляция боя
04:23
Пишите письма: в сети удивились "процветающему" зданию почты Крыма
02:41
Кличка "Сопилка": в сети показали фото свежего "груза 200" у боевиков ЛНР
01:26
Хлеб от "Укроборонпрома": сети впечатлило фото необычной находки в украинской выпечке
00:18
Появилось фото боевой бронемашины, созданной в Украине частной компанией: фото

30 марта

23:56
​Страшное ДТП с бойцами Нацгвардии в Одессе: появились новые фото с места трагедии
23:45
В Украине дали прогноз полного разрыва с Россией
23:22
Борьба за независимость: в Барселоне столкнулись митингующие и полиция - видео
23:11
Facebook заблокировали страницу Рабиновича за анекдот 5-летней давности
22:45
Под Ровно расследуют внезапную смерть 6-месячного ребенка
22:40
ДТП с бойцами Нацгвардии в Одессе: в сети появилось видео первых минут после трагедии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пишите письма: в сети удивились "процветающему" зданию почты Крыма

воскресенье, 31 марта 2019, 04:23

В сети пользователей удивило состояние здания почты в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Пишите письма. Курортный Джанкой. Почта Крыма - фасад процветающий", - написала она и опубликовала фото.

На снимке видно, что здании почты практически разваливается. Дом очень старый с деревянными окнами и дверями. На стенах обвалилась штукатурка, за которой видны кирпичи.

В комментарии под постом также написали, что сделали фото отделения почты Крыма летом 2018 года.

"Если присмотреться, видно вывеску Ощада (Ощадбанк - ред.). Не снимают - ждут возвращения", - написали в сети и прикрепили снимок.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото футбольное поле в оккупированной Россией Ялте, которое спустя несколько лет после аннексии полуострова находится в удручающем состоянии.

Также в интернете появились несколько фотографий с оккупированного Крыма, показывающих обветшалость курортных городов.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с открытия фестиваля "Французская весна 2019"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходные

Глава WWFC Владимир Тесля о влиянии агентов ФСБ на украинские выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: