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Россия стянула к Азовскому морю огромную группировку войск: чем это грозит

воскресенье, 31 марта 2019, 11:04

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия стянула свои войска на границу с Украиной в районе Азовского моря.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

По словам Полторака, данная ситуация сложная и опасная для Украины, ведь Россия хочет захватить всю территорию страны. Однако министр также подчеркнул, что Вооруженные силы готовы к защите государства.

"Ситуация остается сложной. Группировка войска, находящегося на границе с Украиной, опасное для Украины. 28 батальонов тактических групп, огромное группировки в районе Азовского моря, силы и средства, увеличенные во время оккупации Крыма по отдельным направлениям в десять раз, опасны", - сказал глава Миноборон.

По его словам, Вооруженные силы Украины мониторят ситуацию, работает разведка, "информацию мы получаем".

"Мы всегда начеку, чтобы выполнить свой конституционный долг и защитить наше государство", - подчеркнул Полторак.

Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной войны с Россией, министр выразил надежду, что в России сегодня нет стремления захватить Украину.

"Единственное - меняется тактика, меняются формы осуществления агрессии. Нас испытывают на фронте. Не получается на фронте - они пробуют внутри страны. К сожалению, угрозы открытой агрессии никуда не ушли, они существуют и, к сожалению, сегодня очень возможными", - сказал министр.

Как сообщал "Апостроф", генерал США в отставке Бен Ходжес рассказала, что Украине для защиты своих берегов на Черном и Азовском море нужные новые корабли, международная поддержка и грамотная подготовка личного состава флота.

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