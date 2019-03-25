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Генерал США рассказал, как нужно защищать украинское побережье

понедельник, 25 марта 2019, 20:59

Украине для защиты своих берегов на Черном и Азовском море нужные новые корабли, международная поддержка и грамотная подготовка личного состава флота.

Об этом "Апострофу" рассказал генерал США в отставке Бен Ходжес.

"Введение новых санкций против тех российских чиновников, которые хоть как-то связанны с этим нападением на украинские корабли и захватом моряков, целесообразно и важно. Думаю, ВМС Украины должны получить приоритет модернизации, должны иметь отдельный бюджет, а также получить ресурсы для защиты украинского побережья и чтобы гарантировать свободу судоходства в Азовском и Черном морях", – заметил Ходжес.

Кроме того, по его словам, кроме кораблей, Украине нужна кооперация с соседями по Черному морю.

"Чтобы ВМС могли защищать побережье, им нужны соответствующие платформы - корабли. Но также необходимы командный контроль и общее видение, которое бы разделяли все страны Черного моря: Румыния, Болгария, Турция, Грузия и Украина. Также нужно улучшать боеспособность, чтобы Украина могла защитить себя и своих моряков. Но это также касается института военно-морских сил: обучение офицеров и культуры, которая гарантирует, что моряки готовы и имеют необходимое оборудование", – подчеркнул генерал.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Есть реальная опасность, что Россия пойдет на Одессу - американский генерал.

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