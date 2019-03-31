В Киеве в ночь перед выборами накрыли склад с полтонной наркотиков: фото

Правоохранители разоблачили в Киеве склад, где хранилось 500 кг героина, а также задержали трех участников транснациональной организованной преступной наркогруппировки.

Об этом сообщает Нацполиция.

Первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - руководитель уголовной полиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что успешная реализация этой спецоперации украинскими полицейскими является результатом постоянной поддержки и обмена опытом с международными партнерами, в частности, из США и Великобритании.

"Это действительно та помощь, которая нам нужна, и тот опыт, которым мы обмениваемся с нашими международными партнерами. Спасибо сотрудникам Департамента противодействия наркопреступности, управления уголовного анализа за выполненную работу", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Как рассказал начальник Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко, в арендованном наркопреступниками гаражном помещении рядом с сотнями килограммов фруктов полицейские обнаружили 500 килограммов героина. Поэтому общий вес изъятой партии составила 600 кг, а ее стоимость на "черном" рынке составляет более 50 млн долларов.

В состав разоблаченной группы вошли граждане Турции, Румынии, Македонии и Молдовы. Участники ОПГ занимались противоправной деятельностью на протяжении длительного времени, имея преступные связи по всему миру. Поэтому они осуществляли поставки героина из стран Центральной Азии в Евросоюз через территорию нашего государства.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве и области правоохранители обнаружили нарколаборатории, где выращивали марихуану.