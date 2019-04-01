РУС. | УКР.

вторник, 2 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

2 апреля

00:16
В Киеве неизвестный передал "привет" Киевавтодору: опубликовано видео

1 апреля

23:59
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано более 96% - Зеленский побеждает (обновляется)
23:59
​Суд в Киеве неожиданно принял скандальное решение по активам Коломойского
23:48
Опубликованы фото и личные данные российского майора, погибшего в Сирии
23:39
​В сети показали единственного русского, которого боится Зеленский: это не Путин
23:22
Зеленский побил суммарный результат Порошенко и Тимошенко: официальные данные ЦИК
23:13
В Киеве пьяный на элитном авто устроил жесткое ДТП: фото
23:09
Боевики ДНР засветили на Донбассе опасное оружие из России
22:59
​Умер знаменитый украинский режиссер, прославившийся на весь мир
22:38
В Москве полицейский-педофил похитил двух школьниц: фото жертв
22:36
​На Кремль ТВ нашли оригинальное объяснение победе Порошенко
22:02
У Зеленского придумали для Порошенко другого соперника на дебаты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Умер знаменитый украинский режиссер, прославившийся на весь мир

понедельник, 01 апреля 2019, 22:59

31 марта умер всемирно знаменитый украинский режиссер, фотохудожник Вацлав Мошинский.

Об этом сообщил его коллега Игорь Бойченко в Facebook.

"Он прожил долгую и плодотворную творческую жизнь (режиссер, фотохудожник, педагог), участвовал в сотнях выставок, было много отечественных и международных наград, почетных званий, трижды возглавлял Херсонское областное отделение НСФХУ. Вместе с ним ушла целая эпоха херсонской фотографии", — говорится в сообщении.

Вацлав Мошинский родился в 1935 году в Николаевской области. В 1959 году окончил Киевский политехнический институт. Как фотохудожник дебютировал в 1968 году на Международной фотовыставке в Италии.

Почти половину своей жизни он работал на Херсонском областном телевидении. При его участии снято более 3 тысяч телевизионных программ и 65 документальных фильмов.

Вацлав Мошинский — член целого ряда творческих союзов. В 1996 году он получил звание AFJAP — фотохудожника международной федерации фотоискусства, с 1997 года — являлся членом Европейской организации профессиональных фотохудожников EDISF.

Благодаря Мошинскому потомки узнают о целой эпохе людей, создающих Херсон и Херсонскую область.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в возрасте 82 лет внезапно скончалась заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: