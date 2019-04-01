​Умер знаменитый украинский режиссер, прославившийся на весь мир

31 марта умер всемирно знаменитый украинский режиссер, фотохудожник Вацлав Мошинский.

Об этом сообщил его коллега Игорь Бойченко в Facebook.

"Он прожил долгую и плодотворную творческую жизнь (режиссер, фотохудожник, педагог), участвовал в сотнях выставок, было много отечественных и международных наград, почетных званий, трижды возглавлял Херсонское областное отделение НСФХУ. Вместе с ним ушла целая эпоха херсонской фотографии", — говорится в сообщении.

Вацлав Мошинский родился в 1935 году в Николаевской области. В 1959 году окончил Киевский политехнический институт. Как фотохудожник дебютировал в 1968 году на Международной фотовыставке в Италии.

Почти половину своей жизни он работал на Херсонском областном телевидении. При его участии снято более 3 тысяч телевизионных программ и 65 документальных фильмов.

Вацлав Мошинский — член целого ряда творческих союзов. В 1996 году он получил звание AFJAP — фотохудожника международной федерации фотоискусства, с 1997 года — являлся членом Европейской организации профессиональных фотохудожников EDISF.

Благодаря Мошинскому потомки узнают о целой эпохе людей, создающих Херсон и Херсонскую область.

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