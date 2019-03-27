В Киеве умерла знаменитая актриса

В Киеве в возрасте 82 лет внезапно скончалась заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко.

Об этом сообщается на сайте Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, в котором она играла последние 50 лет.

Отмечается, что актриса Зинаида Цесаренко родилась 22 июля в селе Байбуга в Крыму. Свою актерскую деятельность она начала в 1965 году.

Зрителю запомнилась благодаря ролям в таких театральных постановках как: Анна "Две семьи" М. Кропивницкого, Оксана "Майская ночь", Секлета "За двумя зайцами" М. Старицкого, Климена "Кассандра" Леси Украинки, Соня "Дядя Ваня" А. Чехова, Юнона "Энеида" И. Котляревского, миссис Пирс "Пигмалион" Б. Шоу, Лиза "Крошка Цахес" Э. Гофмана.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России умер известный актер, снявшийся в "12 стульях" и "Кавказской пленнице".