Объявлена в розыск трехлетняя девочка, похищенная в Харькове отцом-французом: опубликованы фото

В Харькове объявили в розыск 3-летнюю девочку, которую похитил ее отец у матери.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Киевским отделом полиции устанавливается местонахождение несовершеннолетней Эммы Вальденер, 2016 года рождения. Ребенка 31 марта без согласия матери забрал ее биологический отец, гражданин Франции Вальденер Рафаэль, 1975 года рождения и поехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Правоохранители также опубликовали приметы ребенка и ее похитителя.

Приметы девочки: рост 86 см, светлые волосы. Была одета в розовую куртку, серые брюки, сапоги розового цвета.

Приметы мужчины: рост 170 см, волосы темные, прическа короткая. Был одет в куртку и брюки черного цвета.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пропал 12-летний ребенок.