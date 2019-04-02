​Появилась новая яркая карикатура на результаты выборов в Украине

Известный российский художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру на лидеров президентской гонки – Владимира Зеленского, Пера Порошенко и Юлию Тимошенко.

Соответствующую картинку карикатурист опубликовал на своей странице в Facebook.

Посредине картинки изображен крупным планом лидирующий кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Автор нарисовал ему огромный нос.

Некоторые пользователи соцсети не увидели явного сходства.

"А нос чего такой?", "Зе пока не получился", "просто коломойский пробивается, как его не закрашивай", "А по-моему суть передана верно", "нос Коломойского", "Рисуй лучше Вову, зачем лезешь в чужой огород", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин нарисовал яркую карикатуру на реакцию российского президента Владимира Путина на выборы президента Украины.