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Ученых шокировало вскрытие погибшей беременной самки кита: фото

среда, 03 апреля 2019, 02:28

Итальянские защитники природы обнаружили в теле мертвой беременной самки кита 22 килограмма пластика.

Об этом в Facebook сообщил министр экологии Италии Серджио Коста.

В свою очередь президент некоммерческой экологической организации SeaMe Лука Биттау сообщил, что в желудке восьмиметровой самки были найдены мусорные пакеты, рыболовные сети, трубки и упаковка с жидкостью для посудомоечной машины.

Ветеринары заверяют, что самка была беременна впервые, а ее детеныш погиб раньше, чем самка. По предварительным данным, причиной гибели обоих стал мусор.

Напомним, что Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о запрете одноразового использования пластика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что компания Nestlé заявила об обязательствах до 2025 года полностью перейти на упаковку, пригодную для переработки или повторного использования.

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