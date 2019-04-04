Названы топ-5 самых плохих дорог в Украине

В Укравтодоре назвали пять дорог Украины, которые сейчас находятся в плохом состоянии.

Об этом сообщает издание "Громадське", ссылаясь на слова советника председателя Укравтодора и бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы.

"В первую очередь, это - дорога Н14 Кировоград-Николаев-Кропивницкий-Николаев, это дорога Н11 Днепр-Кривой Рог-Николаев. Это дороги, ведущие в портовый кластер Николаева и той же дорогой много едут в направлении порта "Одесса". Это две худшие дороги", - рассказал он.

Кава добавил, что также в плохом состоянии находится дорога М12, на территории Кировоградской области. Однако одновременно на территориях Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей ее состояние неплохое.

Также, по словам эксперта, дорога М12 на участке от Тернополя до Стрыя находится "почти в непроезжем состоянии".

"И наверное ключевая дорога, которая соединяет Закарпатье с Ивано-Франковской областью - Н09 - это по сути основная дорога, которая сочетает Восточное Закарпатье с Центральной частью, с Ужгородом. Эта дорога в текущем году будет активно ремонтироваться, Укравтодор предусмотрел финансирование, чтобы привести ее в надлежащее состояние", - подчеркнул Кава.

Как сообщал "Апостроф", в 2016 году Кабмин составил список худших дорог и затраты на их ремонт.