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Застрял в текстурах: в Киеве с авто посреди дороги произошло опасное ЧП, фото и видео

понедельник, 01 апреля 2019, 17:11
Фото: Киев оперативный\Telegram

В понедельник, 1 апреля, в Киеве автобус попал в серьезное ЧП, провалившись под асфальт.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото и видео.

"Укравтодор - наше все: в столице на Демеевской площади провалился автобус. Предварительно, благодаря киевским дорогам открылся портал в параллельную вселенную. Бус провалился в огромную яму посреди трассы", - говорится в сообщении.

На фото видно, что бус прямо лег в асфальт. Яма оказалась достаточно глубокой, поскольку автотранспорт почти полностью погрузился в покрытие передней частью.

В подписи к видео уточняется, что в этом месте проходит секретная ветка метро на Троещину, которую "подмыли коричневые реки с местной кондитерской мастерской".

К счастью, никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали проблемы Дарницкого моста в Киеве.

В ноябре в Киеве на Борщаговке из-за провала асфальта образовалась большая яма. Возле выезда из гипермаркета "Ашан" провалился участок дороги, который перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения. Также в столице обвалился мост около станции метро "Дарница".

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