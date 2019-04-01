Застрял в текстурах: в Киеве с авто посреди дороги произошло опасное ЧП, фото и видео

В понедельник, 1 апреля, в Киеве автобус попал в серьезное ЧП, провалившись под асфальт.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото и видео.

"Укравтодор - наше все: в столице на Демеевской площади провалился автобус. Предварительно, благодаря киевским дорогам открылся портал в параллельную вселенную. Бус провалился в огромную яму посреди трассы", - говорится в сообщении.

На фото видно, что бус прямо лег в асфальт. Яма оказалась достаточно глубокой, поскольку автотранспорт почти полностью погрузился в покрытие передней частью.

В подписи к видео уточняется, что в этом месте проходит секретная ветка метро на Троещину, которую "подмыли коричневые реки с местной кондитерской мастерской".

К счастью, никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали проблемы Дарницкого моста в Киеве.

В ноябре в Киеве на Борщаговке из-за провала асфальта образовалась большая яма. Возле выезда из гипермаркета "Ашан" провалился участок дороги, который перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения. Также в столице обвалился мост около станции метро "Дарница".