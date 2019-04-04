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Раскрыты фото и фамилия идеолога боевиков ДНР, депортированного из Беларуси в Украину

четверг, 04 апреля 2019, 07:25

В сети опубликовали данные данные идеолога боевиков ДНР Сергея Глухоты, которого выдворили из Беларуси в Украину.

Как написал в своем Facebook волонтер международного сообщества InformNapalm Денис Ивашин, Глухота внесен в базу данных сайта "Миротворец", а на оккупированном Донбассе он был заместителем командира НВФ "Восток" и сотрудником так называемого "МГБ" "ДНР".

По словам Ивашина, его сообщество неоднократно поднимало вопросы о насыщении Беларуси боевиками и их пособниками.

"Особенно хочу отметить, что перечисленным категориям так называемых трудовых мигрантов в Беларусь структурные подразделения МВД РБ выдают разрешение на проживание и работу, а социальные органы помогают в предоставлении жилья. Происходит это практически при полном игнорировании силовыми ведомствами РБ фактов миграции на территорию страны лиц, которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности Беларуси", - написал он.

Также Ивашин обратился к боевикам "ДНР" и "ЛНР" с призывом не въезжать на территорию его страны.

"Случай с Сергеем Глухотой должен быть для них ярким примером", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Киева "развернули" россиянина с георгиевской лентой.

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