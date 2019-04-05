Что ждет украинцев на выходные и Благовещенье: известный синоптик дала прогноз

В выходные, 6 и 7 апреля, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"6 и 7 апреля погода обещает быть в Украине солнечной сухой и теплой. Главное, уйдут наконец ночные нули и минусы. Ночью в Украине ожидается + 2+8 градусов, только на Востоке еще кое-где удержится более низкие градусы. В течение дня потеплеет до +12 +17 градусов, на юге и на Закарпатье до +19 градусов", - написал он.

Такую же погоду стоит ждать и в Киеве. Правда, температура на градусниках здесь поднимется до +12 +15 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз на весну и лето 2019 года в Украине.