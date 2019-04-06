​В Луцке участник АТО пытался сжечь себя, требуя встречи с Зеленским: фото и реакция сети

5 апреля в Луцке возле горсовета человек облился бензином и пытался совершить самоубийство, обвиняя власть в бездействии и требуя встречи с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Так, согласно информации, инцидент произошел почти в 19:00 5 апреля. Известно, что мужчина был в отчаянии и обвинял городскую власть в бездействии. В частности, человек кричал: "Все проср*ли".

"Поступило сообщение о попытке самоубийства, по прибытии на место происшествия данного гражданина был задержан сотрудниками УПО, те в дальнейшем сообщили, что гражданин облил себя двумя литрами бензина и кричал, что подожжет себя", - отметили правоохранители.

Мужчина требовал встречи с кандидатом в Призидент Владимиром Зеленским и уверял, что за него не голосовать.

Как сообщил главный врач коммунального учреждения "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владимир Шмаль, человек, который угрожал сжечь себя, два года воевал на востоке. Он периодически проходит лечение через посттравматический синдром.

"У народа начинает уже плавиться от этого шапито", - написал волонтер Роман Синицын в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", 1 марта во Львове умер участник боевых действий в Донбассе Андрей Шостацкий.