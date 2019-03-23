Во Львове умер молодой участник АТО: фото

1 марта во Львове умер участник боевых действий на Донбассе Андрей Шостацкий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пользователь Елена Бердан-Проценко.

По ее словам, у умершего бойца остались жена, дочь и мать.

Также отмечается, что Андрей Шостацкий родился во Львове, в 1990 году.

Заупокойное богослужение по бойцу пройдет 22 марта в его родном городе. Похоронят Андрея Шостацкого 23 марта.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 22 марта, в зоне боевых действий на Донбассе силы ООС понесли очередные потери: погиб боец Артур Бурлака.

Кроме того, также 22 марта военнослужащий ВСУ Николай Денисов погиб во время командировки в Константиновку, Донецкой области.