В Украину возвращаются дожди: свежий прогноз на неделю

С 7 по 11 апреля в Украине пройдут дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, Украину снова накроет дождями. Первыми под осадки попадут Западные регионы. Там дожди начнутся 7 апреля и продержаться до 11 включительно.

В центральных областях, в том числе и Киеве дождь пройдет с 9 по 11 апреля, возможны грозы.

В восточных областях и на юге Украины 10 и 11 апреля ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха 7-9 апреля на западе страны ожидается в пределах 4-7 градусов тепла ночью, от +15 до +19 днем. В центре и Киеве будет от 3 до 8 ночью и +16, +18 днем. В восточном регионе - 3-5 ночью, +14,+16 днем. В Одесской и Николаевской областях 8-10 градусов тепла ночью и +14,+18 днем.

10-11 апреля на западе ночью ожидается +4, +6 ночью 15 -17 тепла днем. В центральных областях и Киеве столбики термометров покажут до +6,+8 ночью и +13,+17 днем. В Одесской и Николаевской областях ночью +6,+8, днем до 17-20 тепла. На востоке 3-6 градусов тепла ночью и +15,+18 днем.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз на весну и лето 2019 года в Украине.