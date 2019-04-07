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Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

воскресенье, 07 апреля 2019, 06:31
Фото: pixabay.com

Благовещение - это важный церковный праздник, его отмечают представители христианских конфессий по всему миру. Посвящен он благой вести о рождении Спасителя. По приданию, именно в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что можно и чего нельзя делать

Нужно и можно:

  • Посетить праздничное церковное богослужение, особенно важно сделать это девушкам и женщинам;
  • Есть рыбные блюда, употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина;
  • Собирать и заваривать целебные травы и цветы;
  • В течение дня 40 раз назвать мужа "милым", тогда весь год в семье будет мир и счастье.

Нельзя:

  • Заниматься тяжелым трудом, выполнять домашнюю работу;
  • Нежелательно уезжать из дома;
  • Работать на земле или подрезать деревья;
  • Одалживать что-либо или давать в долг;
  • Стричь и красить волосы, делать сложные прически;
  • Шить, вязать и готовить до вечера;
  • Надевать новую одежду.

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