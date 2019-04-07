Благовещение Пресвятой Богородицы: открытки, стихи, фото и видео-поздравления

В воскресенье, 7 апреля, христиане отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Благовещение в православии считается одним из 12 главных после пасхи праздников. Стоит отметить, что ряд церквей мира отмечают этот праздник 25 марта, придерживаясь григорианского календаря.

В день Благовещения Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что она родит Иисуса Христа.

"Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца", - так описана эта сцена в Евангелии от Луки.

В честь праздника "Апостроф" собрал популярные открытки, стихи, а также фото и видео-поздравления.



В день Святого Благовещения

Прошли уже века, но также, как и прежде,

Повсюду этот день — день радости людской –

Встречает целый мир в живительной надежде,

Что сердцу он несет отраду и покой.

Благую весть сердцам, как Ангел кроткой Деве,

Приносит этот день и нам в житейской мгле.

Забыть бы о вражде, о злобе адской, гневе,

И легче бы тогда всем было на земле.

***

Благовещение

Кто сей юный? В ризе света

Он небесно возблистал

И, сияющий, предстал

Кроткой деве Назарета.

Дышит радостью чело,

Веют благостию речи,

Кудри сыплются на плечи,

За плечом дрожит крыло.

Кто сия? Покров лилейный

Осеняет ясный лик,

Долу взор благоговейный

Под ресницами поник.

Скрещены на персях руки,

В сердце сдержан тихий вздох,

Робкий слух приемлет звуки:

«Дева, Сын Твой будет Бог».

Этот юноша крылатый –

Искупления глашатай,

Ангел, вестник торжества,

Вестник тайны воплощенья,

А пред ним, полна смиренья,

Дева – Матерь Божества.

***

Поговорим с тобой о Благовещенье…

Поговорим с тобой о Благовещенье,

когда мерещится вершинам свет,

когда свершается всё, что обещано,

и ангел вечера лучом согрет.

По краю пропасти, границе робости

парит Евангелие, Мария ждёт…

Речь не об опыте – он в этой области,

когда и сбудется, то пропадёт.

Речь об изгнании, небесном пламени,

безумстве Ирода, звезде волхва,

всё дело в имени, кресте и амене,

но это в будущем, где всё – молва.

Мария, кажется, нежнее саженца,

ей лет четырнадцать, и ангел юн.

На всё, что сбудется, она отважится,

строга, как стражница, печали вьюн.

Здесь ей – единственной – обет молчания,

озноб провидчества, слеженье дат.

Мария, радуйся! Укройся чарами

земной скиталицы, – твой вертоград

в тебе же – обжига непостижимого,

ты в нём, но всё-таки, и он в тебе.

Пусть Богу Богово, а миру – мирово,

но днесь встречается несходность бездн.

…уснули ближние. Тревога улицы

на платье ангела, и смуглость уст.

Мария, радуйся, когда тоскуется,

тобой всё сказано. Приветствуй груз!

***

Благовещенье

Ты была единая от нас,

Днем Твоей мечтой владела пряжа,

Но к Тебе, святой, в вечерний час

Приступила ангельская стража.

О царица всех мирских цариц,

Дева, предреченная пророком.

Гавриил, войдя, склонился ниц

Пред Тобой в смирении глубоком.

Внемля непостижное уму,

Ты покорно опустила очи.

Буди Мне по слову твоему,

Свят! Свят! Свят!

твой голос, о пророче.

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и искренне желаю всегда надеяться на что-то светлое и доброе, никогда не отпускать от души своей веры, жить только с благими намерениями и открывать дверь в новый день с большим вдохновением и чувством радости.

***

Электронное письмо пошлю своим родным,

С Благовещением их поздравлю.

С днем святым, веселым, озорным,

Теплых дней от сердца им желаю.

На Благовещение выйду я из дома

Поздравить каждого, кто мимо проходил.

Усыплю все цветами от порога,

Чтоб путь ко мне прохожий не забыл.

***

Поздравления с Благовещением: смс

С Благовещеньем чудесным

Поздравляю я тебя!

Пусть живется интересно!

Сбудется мечта твоя!

***

Пусть Благовещенье придет

И вам здоровье принесет,

Пускай Господь благословит,

Пускай за все вознаградит.

Живите весело всегда,

Чтоб не пришла к вам в дом беда,

Чтоб скука чуждой вам была,

И радость вас найти смогла!

***

Благовещенье пришло,

Нам улыбки принесло.

С этим теплым ветерком

Пусть придет удача в дом.

Пусть мечты осуществит,

И здоровьем наградит.

Мы желаем вам добра,

Чтоб любовь всегда цвела.