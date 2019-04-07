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Eurolab довела сеть до истерики письмом к Порошенко: документ

воскресенье, 07 апреля 2019, 09:37

В сети пользователей насмешило письмо президенту Украины Петру Порошенко от медицинского центра Eurolab, где анализы на наркотики сдавал кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Об этом сообщает журналистка Марьяна Пьецух на своей странице в Facebook.

Документ опубликовали работники Eurolab в социальной сети Facebook, однако вскоре его удалили. Пользователи сети посмеялись и раскритиковали письмо, так как там было допущено множество ошибок.

"Следующее видеообращение с извинениями после лаборанток и фельдшера будет записывать секретарша", - написала журналистка. Также она подчеркнула ошибки в документе.

Как сообщал "Апостроф", активистам удалось выяснить, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский и основатель лаборатории Eurolab Андрей Пальчевский являются партнерами.

Также тема президентских дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не прекращает вызывать широкий резонанс в социальных сетях: теперь объектом шуток и фотожаб стали анализы двух кандидатов.

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