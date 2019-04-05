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У Зеленского объяснили казус с ошибкой в дате анализов: опубликовано фото

пятница, 05 апреля 2019, 18:32

В лаборатории "Евролаб", в которой анализы на наркотики сдавал кандидат в президенты Владимир Зеленский заявили, что ошибка с указанием даты в результатах обследования была допущена сотрудником центра.

Об этом говорится в сообщении лаборатории в Facebook. В нем указано, что сотрудница указала неверную дату, когда набирала текст на компьютере.

Также ситуацию прокомментировал сам кандидат в президенты. На своей странице в Facebook Зеленский написал, что с "анализами произошел казус".

"В нашей истории с анализами произошел казус....", - написал он.

Напомним, что Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики, в которых дата забора материала была указана 2 апреля. Через время документ удалили, а вместо него был загружен другой - с датой забора 5 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в штабе Порошенко обвинили Зеленского в том, что он не сдержал обещания, данного в рамках предвыборных дебатов.

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