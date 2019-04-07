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​​Оторвало руку: на Донбассе прогремел взрыв, фото и подробности ЧП

воскресенье, 07 апреля 2019, 23:59

63-летний житель Федоровки (Донецкая область) нашел боеприпас около села и решил вместе с товарищем испытать его, но не успел: взрывчатка сработала прямо у мужчины в руках.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Взрыв произошел возле местного водоема. Мужчину тяжелыми повреждениями госпитализировали в больницу. У пострадавшего диагностирована травматическая ампутация кисти.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно факт квалифицирован по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (несчастный случай). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", рано утром 6 апреля в Киевской области у села Студеники Переяслав-Хмельницкого района в автомобиле на ходу взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва погиб водитель транспортного средства.

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