Под Киевом в машине прогремел смертельный взрыв: фото с места трагедии

Рано утром 6 апреля в Киевской области у села Студеники Переяслав-Хмельницкого района в автомобиле на ходу взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва погиб водитель транспортного средства.

Как сообщили в Нацполиции области.

"На месте происшествия было установлено, что автомобиль "Тойота Кэмри" под управлением водителя 1976 г.р. двигался по автодороге "Киев-Переяслав-Хмельницкий" на скорости 150 км / час. Во время движения в салоне автомобиля прогремел взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом", - сообщили в полиции.

Известно, что при взрыве водителю оторвало руку. Также в салоне автомобиля полицейские обнаружили фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье произошел взрыв гранаты, в результате которого один ребенок погиб, второй - в больнице.