Референдум? Топ-чиновница Путина родом из Украины проговорилась о захвате Крыма

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко признала аннексию Крыма, оправдав ее необходимостью защищаться от кораблей НАТО.

"Конечно же, когда мы принимали решение о РФ, принимали его сознательно, чтобы защитить людей, проживающих там. Я абсолютно уверена в правоте того, что мы сделали. По-другому ответственные политики России тогда поступить не могли и не имели права, иначе сегодня в Севастополе стояли бы не российские суда с Андреевским флагом, а стояли бы военно-морские корабли НАТО с другими флагами", - сказала она.

В сети тут же стали комментировать скандальное заявление чиновницы Путина.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты узнали, сколько Россия тратит на охрану главарей Крыма.