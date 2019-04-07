Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменилось

Кабинет Министров Украины внес ряд изменений в порядок выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол.

Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.

Отмечают, что нововведения будут приняты в течении полугода. В частности, это касается видеофиксации процесса сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами.

Фиксируют на видео экзамены уже в новых сервисных центрах МВД. Но планируется также установить камеры и в каждом экзаменационном авто.

Невозможно будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический - в другом.

Сокращен до 2-х лет срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Регламентировано, что получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

В учебных центрах, где проводят подготовку водителей введен электронный обмен информацией. Так, преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие. Нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и, в частности, знаний каждого слушателя.

Нововведения, касающиеся деятельности автошкол, предусматривают:

отмену необходимости приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств;

передачу функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональных сервисных центров МВД по местонахождению заведений;

упрощенный механизм аккредитации учреждений, которые принадлежат к сфере управления Министерства образования и науки.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

На сайте Главного сервисного центра МВД можно подготовится к теоретической части экзамена по ПДД благодаря бесплатному онлайн-тренажеру. Он идентичен к экзамену в сервисном центре МВД. Также на сайте можно скачать полный перечень вопросов по ПДД и варианты ответов на них.

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