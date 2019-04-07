РУС. | УКР.

воскресенье, 7 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 апреля

16:27
​Как Порошенко может проиграть Зеленскому: известный политтехнолог озвучил причины
16:23
"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины: видеообзор
16:13
Шахтер - Динамо: стартовые составы
16:07
ЦВК официально назвала победителей первого тура выборов президента: видео
15:48
Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменилось
15:20
Украинский чемпион мира получил офицерское звание в Нацгвардии: опубликовано фото
15:19
Появилось видео задержания в Киеве активиста с листовками против Зеленского
15:00
На допросе у бендер: опубликовано уморительное фото из Луганска
14:59
Зеленский ест жареных детей: как будут "убивать" рейтинг шоумена
14:49
Президент Eurolab оскандалился заявлением о воссоединении Украины и России: видео
14:45
Потап рассказал, когда поедет в Москву
14:29
Убил бы всех: дипломат Путина поразил цинизмом британца, пострадавшего от "Новичка"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменилось

воскресенье, 07 апреля 2019, 15:48

Кабинет Министров Украины внес ряд изменений в порядок выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол.

Об этом сообщает пресс-служба МВС Украины.

Отмечают, что нововведения будут приняты в течении полугода. В частности, это касается видеофиксации процесса сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами.

Фиксируют на видео экзамены уже в новых сервисных центрах МВД. Но планируется также установить камеры и в каждом экзаменационном авто.

Невозможно будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический - в другом.

Сокращен до 2-х лет срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Регламентировано, что получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

В учебных центрах, где проводят подготовку водителей введен электронный обмен информацией. Так, преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие. Нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и, в частности, знаний каждого слушателя.

Нововведения, касающиеся деятельности автошкол, предусматривают:

  • отмену необходимости приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств;
  • передачу функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональных сервисных центров МВД по местонахождению заведений;
  • упрощенный механизм аккредитации учреждений, которые принадлежат к сфере управления Министерства образования и науки.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

На сайте Главного сервисного центра МВД можно подготовится к теоретической части экзамена по ПДД благодаря бесплатному онлайн-тренажеру. Он идентичен к экзамену в сервисном центре МВД. Также на сайте можно скачать полный перечень вопросов по ПДД и варианты ответов на них.

Как сообщал "Апостроф", в Укравтодоре назвали пять дорог Украины, которые сейчас находятся в плохом состоянии.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: