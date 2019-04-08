​Женщина вылетела из буса: появилось видео жесткого ДТП под Хмельницким

8 апреля на трассе Киев-Камянец-Подольский случилась авария с участием микроавтобуса, в которой серьезно пострадали два человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Хмельницкая окружная, трасса Киев Камянец Подольский, женщина с буса вылетела, мужчину доставили минут 50, парень с другой машины - только поцарапана рука", - говорится в сообщении.

Сообщается, что все пассажиры живы, но у мужчины, которого спасатели доставали из машины, возможно перелом таза, а у пострадавшей женщины возможно, сломана шея, и сотрясение мозга.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", на трассе Киев-Харьков полицейские остановили маршрутку, водитель которой оказался в состоянии алкогольного опьянения. В автобусе на тот момент находились пассажиры.