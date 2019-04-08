Погоду шатнет: синоптик рассказала о дождливом похолодании в Украине

Во вторник, 9 апреля, в Украине сохранится теплая погода, за исключением нескольких регионов, где ожидается похолодание с дождями.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет теплая замечательная комфортная погода, максимальная температура воздуха завтра предполагается днем +14 +20 градусов", - написала она.

В тоже время небольшое похолодание стоит ожидать на западе, правда, незначительное.

"На Западе пройдут дожди и похолодает. Атмосферный фронт. Похолодание ожидается в пределах +10 +14 градусов", - добавила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине до конца апреля. Также синоптики рассказали о погоде весной и летом 2019 года.