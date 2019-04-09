Минус 7 кг за неделю: как быстро и эффективно похудеть к лету

Для тех, кто желает ощутимо сбросить вес к лету появился новый эффективный рецепт – специальная весенняя диета, основанная на воде и овощах.

О диете рассказывает сайт Diet-Diet.

Отмечается, что метод позволяет сбросить от 4 до 7 килограмм за неделю.

Суть методики состоит в употреблении в пищу свежих овощей, фруктов (кроме довольно калорийных бананов), овощных пюре и бульонов. В рамках диеты строго запрещается питаться сладостями и фастфудом, употреблять алкоголь. В то же время рекомендуется выпивать около 2 литров воды в день и заниматься спортом или другой физической активностью.

Итак, в рамках диеты специалисты предлагают следующее меню на неделю:

Понедельник

Завтрак - овощи на пару — спаржа или свекла, без специй;

Обед - овощной бульон;

Ужин – тост из ржаного хлеба и свежие ягоды.

Вторник

Предлагается делать водным днем – все приемы пищи заменить водой. Всего жидкости нужно выпить около 2,5 литров.

Среда

Завтрак – фрукты или ягоды;

Обед – пюре из овощей;

Ужин – фруктовый салат с нежирным йогуртом.

Четверг

Предлагается заменить еду лимонным напитком без сахара (можно добавить мед или имбирь).

Пятница

Завтрак – яйцо, сваренное вкрутую;

Обед – салат из томатов с зеленью;

Ужин – коктейль на основе имбиря.

Суббота

Завтрак – кефир;

Обед – печеные яблоки;

Ужин – кефир.

Воскресенье

Завтрак – творог;

Обед – суп-пюре из овощей;

Ужин - медовый напиток.

Как сообщал Апостроф, известный китайский врач Лю Цзиньюань заявлял, что для эффективной потери веса человек должен удовлетворять свои потребности в пище всего на 50-70%.