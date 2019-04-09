Минус 7 кг за неделю: как быстро и эффективно похудеть к лету

Для тех, кто желает ощутимо сбросить вес к лету появился новый эффективный рецепт – специальная весенняя диета, основанная на воде и овощах.
О диете рассказывает сайт Diet-Diet.
Отмечается, что метод позволяет сбросить от 4 до 7 килограмм за неделю.
Суть методики состоит в употреблении в пищу свежих овощей, фруктов (кроме довольно калорийных бананов), овощных пюре и бульонов. В рамках диеты строго запрещается питаться сладостями и фастфудом, употреблять алкоголь. В то же время рекомендуется выпивать около 2 литров воды в день и заниматься спортом или другой физической активностью.
Итак, в рамках диеты специалисты предлагают следующее меню на неделю:
Понедельник
Завтрак - овощи на пару — спаржа или свекла, без специй;
Обед - овощной бульон;
Ужин – тост из ржаного хлеба и свежие ягоды.
Вторник
Предлагается делать водным днем – все приемы пищи заменить водой. Всего жидкости нужно выпить около 2,5 литров.
Среда
Завтрак – фрукты или ягоды;
Обед – пюре из овощей;
Ужин – фруктовый салат с нежирным йогуртом.
Четверг
Предлагается заменить еду лимонным напитком без сахара (можно добавить мед или имбирь).
Пятница
Завтрак – яйцо, сваренное вкрутую;
Обед – салат из томатов с зеленью;
Ужин – коктейль на основе имбиря.
Суббота
Завтрак – кефир;
Обед – печеные яблоки;
Ужин – кефир.
Воскресенье
Завтрак – творог;
Обед – суп-пюре из овощей;
Ужин - медовый напиток.
Как сообщал Апостроф, известный китайский врач Лю Цзиньюань заявлял, что для эффективной потери веса человек должен удовлетворять свои потребности в пище всего на 50-70%.