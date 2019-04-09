Сколько украинцев ездит в захваченный Крым: опубликованы свежие цифры и инфографика

Количество граждан, которые пересекли границу между оккупированным Крымом и Херсонской областью, увеличилось на треть.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, публикуя соответствующую инфографику.

Так, по сравнению с февралем количество пересечений граждан увеличилось на 28,58%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 29,15%.

Уточняется, что в обоих направлениях пересекли 155 618 человек и 26 096 единиц транспортных средств.

Отметим, что в Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Как сообщал "Апостроф", ранее на админгранице с Крымом не пропускали автомобили. Причиной стал технический сбой в базе данных.