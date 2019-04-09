РУС. | УКР.

вторник, 9 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

9 апреля

10:19
Известный российский боксер согласился на бой с Усиком
10:12
Евгения Власова выпустила первую песню после тяжелой болезни
10:10
Звезда "Игры престолов" показала фото из больницы после операции на мозге
10:05
Марсианские пейзажи: известный фотограф показал свежие снимки незаконной добычи янтаря на Полесье
09:58
Армия США получит боевые машины нового поколения: фото
09:41
Война на Донбассе: появилось видео мощного взрыва на позициях боевиков
09:40
Один стилист: Катя Осадчая повторила образ Тины Кароль
09:32
Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе
09:31
В США умер известный голливудский актер
09:29
​Евро упал ниже важной психологической отметки: официальный курс от НБУ
09:26
На помощь украинским бойцам летит элитный спецназ США: фото и интересные факты
09:25
Советник Авакова рассказал о приоритетном назначении Зеленского в случае его избрания
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сколько украинцев ездит в захваченный Крым: опубликованы свежие цифры и инфографика

вторник, 09 апреля 2019, 09:17

Количество граждан, которые пересекли границу между оккупированным Крымом и Херсонской областью, увеличилось на треть.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, публикуя соответствующую инфографику.

Так, по сравнению с февралем количество пересечений граждан увеличилось на 28,58%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 29,15%.

Уточняется, что в обоих направлениях пересекли 155 618 человек и 26 096 единиц транспортных средств.

Отметим, что в Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Как сообщал "Апостроф", ранее на админгранице с Крымом не пропускали автомобили. Причиной стал технический сбой в базе данных.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Теплый весенний экватор: синоптики дали прогноз на неделю

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: