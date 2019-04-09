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Умер знаменитый украинский актер

вторник, 09 апреля 2019, 22:18

Во вторник, 9 апреля, умер украинский народный артист, актер театра и кино Петр Бенюк.

Об этом сообщают на странице Национального академического драматического театра им. М. Заньковецкой в Facebook.

Украинский актер Петр Бенюк скончался в возрасте 73 лет.

"Трудно писать такие слова, но сегодня ушел из жизни выдающийся актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда. На его спектакли залы были полны зрителей, с которыми он и плакал, и смеялся! Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим", - говорится в сообщении.

Петр Михайлович Бенюк родился 4 марта 1946 года на Прикарпатье, окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Звание народного артиста Украины Бенюк получил в 1996 году. Он показывал свой талант на сцене театра, а также сыграл в таких фильмах: "Голод-33", "Тарас Шевченко Завещание", "Преступление со многими неизвестными", "Вперед, за сокровищами гетмана".

Как сообщал "Апостроф", в Соединенных Штатах на 73-м году жизни скончался известный иллюзионист и актер Рикки Джей.

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