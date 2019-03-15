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Умер известный украинский режиссер, отмеченный премиями в Европе

пятница, 15 марта 2019, 12:12

В четверг, 14 марта, умер известный украинский оператор-постановщик Игорь Валентинович Иванов.

Об этом сообщают на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

После продолжительной болезни на 62-м году жизни скончался оператор, режиссер, член Национального союза кинематографистов Украины Игорь Иванов.

Он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. За свою операторскую карьеру он поучаствовал в создании более двух десятков игровых и документальных фильмов ("Прощай, СССР", "Седьмой лепесток", "Сюрприз", "Старики-полковники" и другие). Отмечен премиями престижных кинофестивалей в Берлине, Валенсии, Страсбурге и других городах. В апреле прошлого года Иванов получил статуэтку "Телетриумф" в номинации "Оператор телефильма/мини-сериала (до 4 серий)" за работу над драмой "Столетие Якова".

Прощание с Игорем Валентиновичем пройдет 16 марта с 10:00 до 11:30 в Доме кино.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта в Москве (Рсссия) на 96 году умер актер Владимир Этуш, снявшийся в "12 стульях" и "Кавказской пленнице"

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