Умер известный украинский режиссер, отмеченный премиями в Европе

В четверг, 14 марта, умер известный украинский оператор-постановщик Игорь Валентинович Иванов.

Об этом сообщают на сайте Национального союза кинематографистов Украины.

После продолжительной болезни на 62-м году жизни скончался оператор, режиссер, член Национального союза кинематографистов Украины Игорь Иванов.

Он окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. За свою операторскую карьеру он поучаствовал в создании более двух десятков игровых и документальных фильмов ("Прощай, СССР", "Седьмой лепесток", "Сюрприз", "Старики-полковники" и другие). Отмечен премиями престижных кинофестивалей в Берлине, Валенсии, Страсбурге и других городах. В апреле прошлого года Иванов получил статуэтку "Телетриумф" в номинации "Оператор телефильма/мини-сериала (до 4 серий)" за работу над драмой "Столетие Якова".

Прощание с Игорем Валентиновичем пройдет 16 марта с 10:00 до 11:30 в Доме кино.

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